В разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки – люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи.

В окупованому місті Сорокіне (Луганська область) розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Люди позбавлені домівок, майна і грошей. Тож вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу. З людьми проводяться "профілактичні бесіди". Повідомляється, що в разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки – люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі більшість співробітників так званих "правоохоронних органів ЛНР" відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей. А поспіхом зібрані "новобранці" не мають практично жодного досвіду служби. Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи "народної міліції ЛНР" вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блок-постах поблизу Сорокіне.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області сили оборони готуються до більш потужних наступів російських окупантів у найближчі три-чотири дні.

Вас також можуть зацікавити новини: