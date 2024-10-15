У місті фактично не залишилося цілих будинків, а деякі квартали знищено повністю.

Російські окупаційні війська продовжують перетворювати на руїни Торецьк Донецької області. Ситуація в місті дуже складна, заявила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Ворог "розбирає" місто з артилерії, авіації та FPV. Там фактично не залишилося цілих будинків, а деякі квартали знищено повністю. Там, де вже неможливо знайти укриття, і неможливо закріпитися, де позиції фактично стерті FPV, нам доводиться переміщатися на інші позиції", – пояснила вона в етері телеканалу "Ми – Україна".

За словами Бобовнікової, через це ворог закріплюється, але просто приходить на випалену землю, де вже нічого немає. У такий спосіб окупаційні війська РФ намагаються "видавити" українські сили, додала речниця.

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Російські окупаційні війська за серпень-вересень захопили у 5,5 раза більше території, ніж за весь 2023 рік, заявили аналітики проєкту UA War Infographics. Головними причинами цього є дефіцит зброї у ЗСУ та зміна тактики російських окупантів.

Тим часом українські захисники продовжують нищити ворога. На одному з південних напрямків ЗСУ завдали удару по навчальному полігону, де тренувалися російські військові. На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів

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