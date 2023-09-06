Українські військові просуваються вздовж російських укріплень.

Українські захисники просунулися в районі Роботино і просуваються вздовж лінії російських укріплень у Вербовому. Російським окупантам не вистачає снарядів і озброєння

За інформацією Інституту вивчення війни, українські війська просуваються на заході Запорізької області. Російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботино. Це вказує на те, що українські сили просунулися в цьому районі, хоча раніше росіяни стверджували, що вони його контролюють.

Українські сили також просунулися на південь від Роботино і на північний захід від Вербового. Відзначається, що вони просуваються уздовж лінії російських укріплень в районі цього населеного пункту.

Відео дня

Крім того, українські сили досягли успіху в напрямку Роботино-Новопрокопівка на південь від Оріхова, а також повідомили, що українські сили проводять успішний наступ на південь від Бахмута. При цьому російські окупанти скаржаться на брак контрбатарейних засобів і боєприпасів для артилерії в умовах українського контрнаступу.

Українські сили на кордоні Донецької та Запорізької областей, швидше за все, досягли успіху. Вони затиснули частини 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії і не дозволили їм передислокуватися на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.

Ситуація на фронті станом на 6 вересня - головні новини

За минулу добу Авіація ЗСУ 11 разів вдарила розташуванню ворога. Крім того, ракетні війська і артилерія вразили один район зосередження окупантів, їх техніки і озброєння, а також 14 засобів артилерії на позиціях, склад боєприпасів і ЗРК росіян.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 266 290 своїх військових.

Вас також можуть зацікавити новини: