Можливо, це не означатиме припинення бойових дій, але це буде кінець військовим потугам окупантів, зазначив він.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, коли імовірно Україна відсвяткує перемогу над російськими окупантами.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Кінець квітня-початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", - сказав він.

За словами Арестовича, можливо, це не означатиме припинення бойових дій, але всім буде зрозуміло, що це кінець їхнім військовим потугам.

Раніше сьогодні Арестович заявив, що активні бойові дії в Україні з російськими окупантами можуть завершитися через два-три тижні.