Арестович озвучив терміни "проміжної перемоги" / фото УНІАН
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, коли імовірно Україна відсвяткує перемогу над російськими окупантами.
Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Кінець квітня-початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", - сказав він.
За словами Арестовича, можливо, це не означатиме припинення бойових дій, але всім буде зрозуміло, що це кінець їхнім військовим потугам.
Раніше сьогодні Арестович заявив, що активні бойові дії в Україні з російськими окупантами можуть завершитися через два-три тижні.