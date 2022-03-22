Супротивники в Україні у разі наступу скінчаться дуже швидко, вважає радник очільника Офісу президента.

Активні бойові дії в Україні з російськими окупантами можуть завершитися через два-три тижні.

Можливий термін завершення активних бойових дій в Україні під час телемарафону спрогнозував радник очільника Офісу президента Олексій Арестович, пише "РБК-Україна".

За його словами, активні бойові дії можуть скоро завершитися, оскільки у супротивника нічим буде їх вести.

"...Вони будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю два-три тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде. Те що відбувається протягом п'яти діб - це маленька модель того, що буде відбуватися за три тижні, буде час на оперативну паузу... За три тижні буде так повсюди, а коли вони будуть стояти - нам буде зручніше їх нищити", - сказав Арестович.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано-вранці вдерлися в Україну, спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, почалися бої.

Станом на 20 березня активні бойові дії, зокрема, йшли на Житомирській трасі, в Ірпені, у Бучі та у Гостомелі.

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