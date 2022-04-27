Аналогічна ситуація й у Запорізькій області.

Противник продовжує намагання вийти на адмінкордон Херсонщини, однак українські військові зупиняють та уповільнюють ворожий наступ.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

"Ворог продовжує намагатися вийти на кордони Херсонської області. Йому це не вдається", - зазначив він.

Арестович наголосив, що завдяки дуже ефективному сполученню українських розвідувальних засобів та засобів ураження (авіації, артилерії) українські військові наносять "вправні і дуже вдалі удари" по місцях скупчення противника, по його командним пунктам, по складах боєприпасів.

За його словами, це ефективно дозволяє зривати темпи наступу ворога, уповільнювати їх, а на деяких ділянках зупиняти.

"Та сама картина й на гуляйполівському напрямку, на напрямку Запоріжжя, де ворог суттєво уповільнив своє пересування, а на деяких ділянках не просувається взагалі", - додав радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві оборони України очікують на активізацію боїв на Криворізькому і Миколаївському напрямках.

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