Вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це йдеться у повідомленні ОГПУ.

"За даними слідства, 27 квітня 2022 року під час мирного проукраїнського мітингу на площі Свободи в місті Херсоні військовослужбовці збройних сил РФ застосували сльозогінний газ та світлошумові шашки до мирного населення. За попередніми даними, постраждало четверо мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

"Вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб. Правоохоронці продовжують документувати злочини, вчинені представниками збройних сил Російської Федерації", - зазначили правоохоронці.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.

Нагадаємо, жителі Херсону вийшли на акцію протесту проти окупантів та проведення фейкового референдуму. Російські військові застосували газові та світлошумові гранати проти беззбройних людей, внаслідок чого є постраждалі.

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