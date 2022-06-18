Ворожа десантна операція наразі не ймовірна, але й не виключена, повідомили в ОК "Південь".

Станом на 18 червня зберігається загроза ракетних ударів з боку Росії з Чорного моря. На кораблях країни-агресора знаходиться приблизно 20 ракет типу "Калібр", які приведені у готовність для пусків по Україні. Окрім цього, до берега хвилями продовжує прибивати російські міни, які зірвав шторм.

Про це повідомляється у новому зведенні від Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту не зазнало за ніч змін, продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження. Тим не менш, 20 крилатих ракет типу "Калібр" – у готовності до застосування по Україні. Ворожа десантна операція наразі не ймовірна, але й не виключена", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, небезпека зберігається на самому узбережжі вздовж моря. До берега виносить хвилями російські міни. В ОК "Південь" закликають українців не нехтувати повідомленнями про повітряну небезпеку та пильнувати ситуацію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що голова Херсонської облради розповів про зрадника з СБУ, який провів ворога повз мінні поля.

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