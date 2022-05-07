Пошкоджені авто разом з убитими українцями виявили на узбіччі між смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів.

У Харківській області російські окупанти розстріляли колону з приватних автомобілів, в яких знаходились мирні жителі.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанськ Чугуївського району.

По дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли вказану колону автомобілів з мирними мешканцями.

6 травня 2022 року слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області встановлено місцезнаходження вказаної автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій.

На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих тіла.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню у Маріуполі для евакуації мирного населення із заводу "Азовсталь". Було підбито авто для транспортування цивільних.

Попри це з заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати 50 осіб, серед яких жінки, діти та люди похилого віку.

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