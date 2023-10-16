Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ скоригували вогонь системи HIMARS по місцеперебуванню російських екіпажів БПАК ZALA.
"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA", - йдеться у повідомленні прес-служби Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Зазначається, що наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника.
"Один удар – і у окупантів поменшало БПЛА", - заявили в ССО.
Нічна атака на Україну 16 жовтня - головні новини
Вночі, 16 жовтня 2023 року, російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.
Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, "шахеди" противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 Shahed-136/131.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони та п'ять артилерійських засобів противника.