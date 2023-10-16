Українські захисники провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника.

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ скоригували вогонь системи HIMARS по місцеперебуванню російських екіпажів БПАК ZALA.

"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA", - йдеться у повідомленні прес-служби Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника.

"Один удар – і у окупантів поменшало БПЛА", - заявили в ССО.

Нічна атака на Україну 16 жовтня - головні новини

Вночі, 16 жовтня 2023 року, російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, "шахеди" противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 Shahed-136/131.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони та п'ять артилерійських засобів противника.

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