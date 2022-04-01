Російський диктатор навряд чи відступиться від своїх планів щодо параду на 9 травня з нагоди завершення війни.

Йде 37 день війни проти рф. Українська армія тримає оборону і дає відсіч, у багатьох напрямках ЗСУ переходять в успішний наступ. Раніше повідомлялося про 28 звільнених населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках.

Втім, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексія Данілова, радіти відступу російських військ передчасно. Ворог не залишить так просто ідею знищення України.

"Він зараз переформатує свої війська, щоб далі продовжувати завдавати удари. Не радійте, що хтось добровільно покидає міста: це робота нашої армії. За кожним звільненим містом – загибель наших хлопців і дівчат", – зазначив Данилов.

Секретар РНБО нагадав, що російський диктатор Володимир Путін жадає знищити Україну до 9 травня, щоб завершити війну парадом.

"У нас попереду багато боїв, і розслаблятися я нікому не раджу. Ситуація не така радісна, як би нам усім хотілося", – підкреслив він.

Плани Путіна щодо 9 травня

Раніше повідомлялося, що через провал в наступі на Київ Путін встановив для військового командування нові терміни "спецоперації", яка, за бажанням російського президента, повинна закінчиться 9 травня.

За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, Путін спробує примусити до капітуляції українське керівництво в тимчасових рамках 21 квітня – 7 травня. А 9 травня провести "переможний" марш над "фашистами".

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