Росія поступово знищує колонізоване нею у 19-20 ст. населення.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, звідки Російська Федерація мобілізує техніку і боєприпаси для війни проти Україні.

Про це Данілов повідомив у мікроблозі Twitter.

"Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог змушений мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк, і не можуть, як вони вважають, програти цю війну", - заявив Данілов.

За його словами, "РФ поступово знищує колонізоване у 19-20 ст. населення, – на фронті не так багато росіян, переважно це інші нації, в яких вони забрали мову, історію, традиції і вважають їх нібито росіянами".

Як зазначив Данілов, працює Ставка Верховного Головнокомандувача, усі питання сектору безпеки і оборони – під пильним контролем президента України Володимира Зеленського. За його словами, РФ розгортає вже не першу кампанію з дискредитації наших Сил оборони й вищого військово-політичного керівництва.

Зокрема, секретар РНБО зазначив, що спроба РФ відхреститися від воєнного злочину в Оленівці подібна до того, що "вони роками брехали про малайзійський Боїнг, який вони збили у 2014-му".

"Життя людини і міжнародні зобов’язання для них – порожній звук", - підкреслив він.

Він зазначив, що Україні "ніхто нічого не винен, але ми сьогодні захищаємо не тільки себе та Європу, а й весь цивілізований світ від варварства". "Дипломатія має бути підкріплена успіхами на фронті – тоді справжнім дипломатам буде набагато ефективніше спілкуватися з багатьох питань", - додав він.

"Останнім часом знищення ворога нашими Силами оборони стало ефективнішим завдяки допомозі наших партнерів, кількість та якість зброї стала зовсім іншою, головне – щоб допомога не зупинялася", - відзначив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кремль проводить дві форми прихованої мобілізації. Зокрема, в обох випадках мобілізація проводиться серед в'язнів та серед різних народів у віддалених федеральних землях РФ.