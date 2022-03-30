Також військовий припустив, що відведення військ РФ на Київському напрямку може бути обманним маневром.

Відведення сил РФ з-під Києва ймовірно свідчить про те, що їх перекинуть на інший напрямок, а мир у Європі буде неможливий, доки Володимир Путін залишається при владі.

Таку заяву зробив відставний британський генерал, колишній заступник командувача сил НАТО у Європі сер Річард Ширреф, повідомляє BBC.

Ширреф сказав, що з підозрою сприйняв заяви російського керівництва про деескалацію у Київській і Чернігівській областях.

"Це майже напевно визнання, що спроба просуватися на багатьох оперативних напрямках провалилася, і найбільш імовірно - провісник концентрації сил в іншому місці… Я б не виключав певний обманний маневр", - зазначив ексгенерал.

Ширреф також сказав, що "доки Путін у Кремлі - мир у Європі неможливий", додавши, що вважає його "кривавим автократом".

За його словами, НАТО зобов’язаний подбати, щоб протистояння між Росією і колективним Заходом залишалось "холодною, а не гарячою війною", але це означає, що Альянсу потрібно бути готовим до війни.

"Ми ще не бачили такого нарощування сил НАТО, яке, на мою думку, важливе, якщо Альянс хоче стримати якусь подальшу агресію", - зазначив Ширреф.

Як повідомляв УНІАН, британська розвідка назвала дві причини виведення російських військ з-під Києва. Як зазначається у звіті британської розвідки, повторювані невдачі росіян і успішні контратаки українських військ майже напевно означають, що російський наступ не досяг своєї мети – оточити Київ. По-друге, дуже ймовірно, що Росія буде прагнути залучити бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій і Луганській областях на сході.