Зазначається, Росія визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досяг своєї мети.

Заяви Росії про зниження активності навколо Києва і повідомлення про виведення деяких російських підрозділів з цих районів можуть свідчити про те, що в Кремлі визнали втрату ініціативи в регіоні.

Про це повідомила розвідка Великобританії.

Як зазначається у звіті британської розвідки, повторювані невдачі росіян і успішні контратаки українських військ майже напевно означають, що російський наступ не досяг своєї мети – оточити Київ.

"Дуже ймовірно, що Росія буде прагнути залучити бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій і Луганській областях на сході", – прогнозують британські розвідники.

Відведення військ РФ у київському напрямку

Раніше в Генштабі назвали ймовірну мету "відведення" російських військ. Керівництво ЗСУ припускає, що ротацією окремих підрозділів ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Нагадаємо, раніше США фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

У свою чергу Міністерство оборони США попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з Київського і Чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для нанесення нового удару.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках.

Напередодні в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу ""спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

Радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи ці маневри російських сил, підсумував, що плани Кремля щодо захоплення української столиці "повністю провалилися".

ЗСУ звільняють Сумську область, частину Харківської та Київської. Звідти виходять Російські колони.

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