Правозахисник відзначив, що серед тих, хто підписує контракти та іде воювати проти України, зустрічаються ідейні добровольці

Серед представників національних республік, які підписують контракти на службу в російській армії, є дві категорії людей: одних до цього підштовхують особисті життєві проблеми, інші - ідейні добровольці, що діють під впливом російської пропаганди.

Таку думку висловив один з лідерів правозахисної організації Башкирії "Башкорт" Руслан Габбазов в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що найчастіше мешканці національних республік, зокрема Башкортостану, підписують контракти на службу в російській армії, щоб вирішити власні життєві проблеми, зокрема, з відсутністю роботи та фінансовими труднощами.

"Відповідно - це люди, які не мають жодних політичних поглядів, їм все одно. Завтра скажуть, наприклад, у братському Казахстані війну починати, вони підуть з казахами воювати, хоча це самий близький нам народ",- пояснив Габбазов.

Водночас, він відзначив, що серед тих, хто підписує контракти та іде воювати проти України, зустрічаються ідейні добровольці, як правило, це люди старшого віку, що вірять російській пропаганді, яка кожен день звучить з екранів телебачення.

"За останній час пішли загиблі по 50 років, тобто це ті добровольці, що поїхали воювати в Україну. Пропаганда діє на всіх",- пояснив Габбазов.

Лідер "Башкорту" зауважив, що Республіка Башкортостан, яка входить у Приволзький федеральний округ РФ, займає перше місце в Росії за кількістю вбитих військовослужбовців у війні проти України.

"За офіційними даними, втрати вже близько 150 осіб - за 150 днів війни, хоча за 10 років війни в Афганістані з Башкортостану було вбито всього 300 чоловік. Тобто, в день гине по одній людині. Справжні втрати, я вважаю, набагато більші",- підкреслив Габбазов.

Він додав, що в Росії тиск на суб’єкти федерації, в тому числі, на республіку Башкортостан, не припинявся ніколи.

"В планах центру, Москви, Кремля немає такого, щоб надати якесь послаблення національним республікам, навіть якщо почалася війна з Україною. Навпаки, вони зараз все будуть викачувати з регіонів, з колоніальних провінцій, як я називаю. Тому що ми – Башкортостан, інші регіони та національні республіки - являємося для них сировинним придатком. Якщо раніше з нас викачували природні ресурси, то зараз з нас викачують людські ресурси, в тому числі, відправляючи жителів національних республік воювати проти України",- сказав Габбазов.

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