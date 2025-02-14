Головнокомандувач відзначив нагородами оборонців, які перетворюють поганих росіян на хороших.

Російські втрати в Курські області наближаються до позначки у 50 тисяч убитими та пораненими. Про це у своєму Телеграм повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що побував у Сумській області, де нагородив почесними відзнаками наших військовослужбовців, зокрема тих, які виконують завдання на території Курщини.

"Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці", – повідомив Сирський.

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За його словами, загальні втрати ворога в боях на території Курської області на сьогодні становлять понад 48 тисяч осіб. Із них на убитих припадає близько 20 тисяч.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, Повітряні сили ЗСУ вразили опорний пункт росіян в Курській області, з якого окупанти запускали безпілотники. Опорник знаходився поблизу селища Єлизаветівка. Було оприлюднено відео з моментом удару.

Також ми розповідали, що військовослужбовці КНДР у боях в Курській області РФ змінили тактику дій. За словами українських оборонців, тепер непрохані гості з Кореї пересуваються вже меншими групами, хоча й не відмовляються в м’ясних штурмів.

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