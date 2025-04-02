Нещодавно окупанти атакували на одному відкритому ЛуАЗ-1302 і 31 мотоциклі.

На фронті в Україні російські окупанти атакували українські позиції на яскраво-бірюзовій легкій вантажівці з відкритим верхом. Для окупантів це закінчилося погано.

Як пише Forbes у своєму матеріалі про події на війні, вантажівку ГАЗ-69 1952 року випуску російські війська в Україні використовують, оскільки запаси спеціалізованих бойових машин постійно скорочуються. Цей транспорт не є хорошим, принаймні, для перевезення російської піхоти в бій через патрульовану безпілотниками, заміновану і зрешечену артилерією нейтральну зону.

Але, як зазначає видання, у нього принаймні є жорсткий верх, який може забезпечити певний захист від дощу, чого не можна сказати про інший цивільний автомобіль радянського зразка, який нещодавно з'явився на в окупантів - ЛуАЗ-1302.

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"За іронією долі, ця легка позашляхова вантажівка - українська продукція, вироблена в період з 1966 по 1992 рік", - зазначило видання.

Видання підкреслило, що через величезні втрати бронетехніки за три роки війни, які РФ не може покрити, російські полки регулярно атакують пішки або на цивільних автомобілях, фургонах, вантажівках, всюдиходах і мотоциклах.

Але один нещодавній російський напад був примітний тим, скільки незахищених транспортних засобів у ньому брали участь: чотири квадроцикли, 10 важчих транспортних засобів, включно з щонайменше одним відкритим ЛуАЗ-1302 і 31 мотоциклом.

Українські безпілотники та артилерія швидко розправилися з групою нападу. І коли дим і пил розсіялися, а росіяни, що вижили, побігли і поповзли назад до своїх позицій, знерухомлений ЛуАЗ-1302 виділявся на полі битви своїм яскравим бірюзовим забарвленням. "Рідкісна бірюзова штурмова Лада розблокована", - пожартував аналітик Мокласен, прийнявши ЛуАЗ-1302 за автомобіль Lada.

"З огляду на те, скільки Лад котилося до українських позицій, як правило, з одностороннім рухом, ця помилка можна пробачити", - підсумувало видання.

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