Україна довела росіянам свою силу та міць, зазначив він.

Спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук не очікує нападу окупантів з боку Придністров'я.

Про це він заявив під час всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Другого фронту не буде. Україна довела свою міць і силу", - сказав він.

Також Братчук додав, що зараз у росіян немає можливості провести висадку десанту в Одеському регіоні.

"Якщо ми говоримо про ризики висадки морського десанту, то він існує з перших днів великого вторгнення і зникне він із перемогою і здобуттям Україною миру. Але сьогодні немає такої активності у підготовчому процесі саме у проведенні морської десантної операції. У ворога на це немає ні засобів, ні сил, немає всіх складових, які мають супроводжувати цю десантну операцію", - сказав він.

Також Братчук повідомив, що російські кораблі перегруповуються та ведуть постійні маневри у Чорному морі.

"Є два кораблі-носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" у Чорному морі, є великі десантні кораблі, що мають на своєму борту екіпажі та особовий склад. Також ми бачимо, що на острові Зміїний ворог намагається облаштувати позиції, системи протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню, радіолокацію, особовий склад тимчасового окупаційного гарнізону. Але ті заходи стримування, які провели і проводять наші бойові сили, дають результат - ми бачимо, що ворожі кораблі відійшли на безпечну, як вони вважають, відстань. Але загроза нанесення ракетних ударів залишається високою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними оперативного командування "Південь", в Чорному морі продовжують блокувати судноплавство 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів окупантів. Зберігається загроза ракетних ударів і висадки десанту.

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