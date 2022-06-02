Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX.

Уряд Молдови на тлі війни Росії проти України має намір узаконити введення іноземних військ в країну, відповідний законопроект вже розробляється.

Про це повідомляє молдовське видання Jurnal.

Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX (Агентство ЄС з контролю зовнішніх кордонів) для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.

Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX в Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.

Опозиція розкритикувала розміщення контингенту FRONTEX на кордоні Молдови.

Раніше повідомлялося, що за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. З усім тим, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.

Днями стало відомо, що в Придністров'ї відмовилися від ідеї мобілізації через масові виїзди потенційних призовників із невизнаної республіки.

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