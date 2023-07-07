Нанесено 8 авіударів по місцях скупчення живої сили окупантів, по ще одному вдарила артилерія.

Українська авіація та ракетно-артилерійські війська відзвітували про уражені протягом доби ворожі позиції. Зокрема, завдано 8 авіударів по місцях скупчення живої сили окупантів, по ще одному - вдарила артилерія, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Відео дня

У Генштабі зазначають, що сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

І за уточненою інформацією, протягом минулої доби Російська Федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет "Калібр", 7 з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил, 3 ракети "Калібр" влучили по місту Львів та 1 ракета - по приватному будинку в Черкаській області.

Крім того, ворог завдав 6 липня 57 авіаційних ударів, 4 з яких - іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Усі 4 дрони-камікадзе було знищено нашою ППО.

Також окупанти здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на фронті - останні новини

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, чому темпи контрнаступу здаються повільними. Він зазначив, що росіяни місяцями готувались до українського контрнаступу, створивши систему інженерних та фортифікаційних споруд. Україна втрачала час, поки партнери думали, чи передавати нам необхідне озброєння.

Але і у самих окупантів справи йдуть не найкращим чином. Повідомляється, що российскі солдати від осені сидять в окопах без ротацій и виведення підрозділів на відпочинок. Це призводить до прискореної деградації підрозділів.

Вас також можуть зацікавити новини: