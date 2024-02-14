Водночас по всій лінії фронту число боєзітнень загалом зменшилось.

Напруження на Авідївському та Мар’їнському напрямках не спадає – там сьогодні ворог провів близько 50 штурмів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Зазначається, що загалом по всій лінії фронту протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення.

При цьому, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили понад 25 атак ворога в районі Авдіївки та ще 3 атаки в районах Сєверного та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку.

Відео дня

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався покращити тактичне становище", - зазначає далі Генштаб.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

Також на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах західніше Вербового та Роботиного.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби російські загарбники здійснили 7 безуспішних спроб штурму позицій наших військ", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Також повідомляється, що ворог сьогодні завдав 4 ракетних ударів, 91 авіаційний удар, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас, протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 2 складах боєприпасів, 3 засобах радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Війна в Україні: новини

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військових, які захищають позиції на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Коментуючи цю поїзду речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що незабаром росіяни на собі відчують результати цього візиту.

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначає, що ситуація в Авдіївці для сил оборони непроста, але є надія, що підкріплення поліпшить позиції українських захисників.

Вас також можуть зацікавити новини: