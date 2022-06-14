Терорист вважає, що такий сценарій більш ніж реальний зараз.

Терорист та колишній ватажок "ДНР" Ігор Стрілков-Гіркін прогнозує розпад Росії. Він також впевнений, що російського диктатора Володимира Путіна чекає доля Муаммара Каддафі.

Про це він заявив в одному зі своїх відео, присвяченому війні в Україні.

Гіркін обурився бездіяльністю ФСБ, яка відпускає за межі РФ "злочинців" з антивоєнною позицією, зокрема шоумена Івана Урганта.

"Він повернувся сюди (в РФ - УНІАН), щоб продати своє майно. Його ніхто навіть не намагається арештувати. Це також питання до ФСБ та МВС, до прокуратури. Якщо цієї зміни не відбудеться, Путін закінчить у кращому випадку як Мілошевич (колишній президент Сербії Слободан Мілошевич, якого вважають одним з винуватців кривавих подій в Югославії, помер у в'язниці Гаазького трибуналу - УНІАН), в гіршому - як Каддафі (лідер Лівії Муаммар Каддафі помер у місті Сирт від поранень в ногу та голову під час громадянської війни - УНІАН). Але, на жаль, він це зробить не сам, а з ним так закінчить вся країна. Перетворення РФ в Лівію, де всі воюють проти всіх, більш ніж можливе. При чому з частковою іноземною окупацією, повним остаточним розпадом країни та позбавленням навіть решти незалежності й позбавленням перспективи її відновлення", - заявив Гіркін.

Він також додав, що ворог Росії - холод. Він може принести стільки жертв, скільки не налічує жодна війна.

Раніше Стрілков-Гіркін визнав погіршення становища російських загарбників на Херсонсько-Миколаївському напрямку. Збройні сили України витісняють окупантів та вже просунулися на кілька кілометрів.

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