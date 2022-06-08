Терорист зауважив, що українські воїни продовжують закріплюватися та контратакувати.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін визнав погіршення становища російських загарбників на Херсонсько-Миколаївському напрямку. Збройні сили України витісняють окупантів та вже просунулися на кілька кілометрів.

Про це колишній ватажок "ДНР" повідомив у Telegram.

За інформацією Гіркіна, війська РФ втрачають позиції на Херсонсько-Миколаївському фронті. Натомість українські воїни нарощують ударні угруповання на Чорнобаївському та Снігурівському напрямках.

"Наразі ЗСУ продовжує нарощувати ударні угруповання на Чорнобаївському (с. Чорнобаївка на північний захід від Херсона) і Снігурівському (с. Снігурівка на північний схід від Херсона, приблизно посередині дуги Херсон – Давидів Брід) напрямках", – написав терорист.

Раніше контрнаступ військ України на Херсонщині підтвердила британська розвідка. За її даними, нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі повернувши контроль над східним берегом річки Інгулець.

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