На цьому тижні Москву атакувала зграя дронів. Технічно Україна мала можливість здійснити таке.

В Україні відбувається "революція" у сфері виробництва дронів дальнього радіусу дії, а Москву атакують невідомі дрони. Але Київ офіційно відмовляється брати на себе відповідальність за атаки в глибині РФ. Про це пише CNN у статті, присвяченій українській галузі дроно-будівництва.

Видання зазначає, що всупереч твердженням Кремля, поки ніхто не представив залізних доказів, що атака дронів на Москву була здійснена Україною. З іншого боку, опубліковані в мережі фото дронів, що летіли на російську столицю, дуже схожі на деякі українські розробки.

Непрямим підтвердженням причетності України до атаки на Москву видання називає заяву українського шоумена і волонтера Сергія Притули, чий фонд збирав гроші на нові програми дронів.

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"Пам'ятаєте нашу велику краудфандингову кампанію "Збір на помсту"? БПЛА-камікадзе з дальністю до 1000 км. Що ж... ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але деяким нафтобазам Росії останнім часом довелося несолодко. Наприклад, Ільський нафтопереробний завод на Кубані", - заявив Притула у своєму Твіттер.

На думку CNN, нещодавні атаки на російські нафтопереробні заводи та інші об'єкти свідчать про те, що Україна розробляє моделі, які можуть проникнути глибоко на територію Росії, але з обмеженим корисним навантаженням.

У цьому контексті згадується український безпілотник великої дальності UJ-22 компанії "Укрджет", заявлена дальність дії якого становить до 800 кілометрів. Один схожий на UJ-22 безпілотник вже знаходили взимку в 100 км від Москви. Тоді він чи то впав, чи то був збитий, не заподіявши ніякої шкоди.

"Неясно, чи був який-небудь UJ-22 серед дронів, відправлених до Москви на цьому тижні, але зі швидкістю всього 120 км/год (75 миль на годину) і скромним корисним навантаженням він не заподіє серйозної шкоди", – зазначає CNN.

Україна прямо не визнала факт проведення атаки на Москву, але на питання, чи можуть українські безпілотники досягти російської столиці, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров визнав, що Україна має таку можливість.

"Ми нарощуємо виробництво дронів великої дальності. Я не можу коментувати деталі таких місій. Але в цьому напрямку також відбувається певна революція щодо масштабування виробництва", – сказав він.

Це ж визнають і українські інженери-дронобудівники, з якими поспілкувалося видання. За їхніми словами, зараз йде активна робота над створенням безпілотників з великою дальністю польоту.

"Від 15 до 700 кілометрів, в залежності від боєголовки. З 20-кілограмовою [боєголовкою] ми можемо пройти весь шлях до Москви", – розповів один з інженерів.

Безпілотники на фронті

Українська армія все більше покладається на дрони-камікадзе у знищенні російської техніки на фронті. Особливо добре себе показують FPV-дрони, якими оператор керує через окуляри віртуальної реальності, куди транслюється картинка з фронтальної камери дрона.

Водночас Україні і самій потрібно захищатися від російських дронів-камікадзе. В першу чергу від "Шахедів" іранського виробництва, якими Росія з минулої осені атакує українські тилові міста. У боротьбі з такими цілями найкраще використовувати ППО "кулеметно-гарматного" типу, наприклад "Гепард", ніж зенітно-ракетні комплекси з дорогими ракетами.

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