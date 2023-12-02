Посилаючись на інформацію розвідки, Ігнат припустив, що Росія могла накопичити до 900 високоточних ракет.

Російські окупаційні війська не завдають масованих ракетних ударів по Україні, оскільки притримують накопичені ракети для якихось інших завдань. Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В інтервʼю журналісту Дмитру Городону він висловив думку, що запасів ракет в окупаційних військ РФ замало для масованих атак. Посилаючись на інформацію розвідки, він припустив, що країна-агресор могла накопичити до 900 високоточних ракет.

"Якщо вірити даним, які у нас є, то [до зими] вони підійшли [з кількістю ракет] удвічі менше, ніж було минулого року. Тому притримують. Вони в них зберігаються для якихось інших завдань... Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту", – наголосив Ігнат.

Війна в Україні: важливі новини

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що ця зима буде складною, як і минулорічна. Він наголосив, що росіяни не припиняють атак по Україні, та зазначив, що "розслаблятися не варто". Він також порадив українцям підготувати генератори та павербанки.

Тим часом українські захисники мужньо стримують ворога на передовій. За добу там відбулося 67 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки росіян на кількох напрямках.

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