На Запоріжжі десантники за допомогою ПЗРК Stinger знищили російський транспортний вертоліт Мі-8.

Морські піхотинці разом з десантниками знищили два російських транспортно-бойових вертольота Мі-8.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

"Сьогодні в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК "Stinger", - мовиться у дописі.

Згодом, розповіли у ВМС, інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілілий екіпаж з першого, був успішно знищений військовослужбовцями одного з підрозділів морської піхоти ВМС ЗСУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Десантні війська України знищили дві одиниці ворожої техніки. Перша — це російський винищувач Су-25, а друга — багатоцільовий безпілотник "Орлан-10".

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