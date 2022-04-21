Цей гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбамами та іншою зброєю.

Наші військові продовжують знищувати ворожу техніку. У Запорізькій області бійці Національної гвардії України збили російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії у Facebook.

"Сьогодні підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", - йдеться у повідомленні.

В Нацгвардії зазначили, що це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Цей гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Десантні війська України знищили дві одиниці ворожої техніки. Перша — це російський винищувач Су-25, а друга — багатоцільовий безпілотник "Орлан-10".

Вас також можуть зацікавити новини: