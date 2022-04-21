Підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ України знищили дві цілі. Перша — це російський винищувач Су-25, а друга — багатоцільовий безпілотник "Орлан-10".
Інформацією про успішні дії ППО ДШВ України поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Повітряний простір, де виконують завдання українські десантники – знаходиться під повним контролем наших зенітних ракетно-артилерійських підрозділів. І ворог тут спокійно літати не буде! Йому відразу "підрізають крила" та розбивають об землю. Адже це українське небо!", — заявив офіцер ППО командування Десантно-штурмових військ ЗС України.
У Генштабі зазначили, що літак і безпілотник були знищені за допомогою переносних ЗРК Stinger і Starstreak. Зараз українські десантники продовжують виконувати бойові завдання на найважливіших напрямках, де ведуться бойові дії.
Нагадаємо, Су — 25-це не перший літак, який за сьогодні знищили ЗСУ. Раніше УНІАН писав, що в районі Ізюму на Харківщині українські захисники "приземлили" винищувач Су-34.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.