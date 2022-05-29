Командування вдається до маніпуляцій та погроз, аби змусити окупантів залишитися воювати.

Контрактники Росії, яких відправили воювати проти України, хочуть якомога швидше втекти додому. Проте командування не в захваті від таких настроїв окупантів, тому військових намагаються залякати та змусити залишитися.

Про це свідчить чергова телефонна розмова окупанта, яку перехопила Служба безпеки України.

Виявилося, що військові, які служать в армії РФ за контрактом, вже чекають на кінець травня. Вони хочуть швидше втекти з України, а саме наприкінці весни спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення так званої "спецоперації" - так Путін вирішив називати повномасштабну війну, яку він розв'язав в Україні.

Саме тому ті окупанти, яких відправили в Україну у лютому, мають підстави покинути службу. Проте командування з такими бажаннями військових не погоджується. Ніхто не хоче їхати на війну замість контрактників, у яких спливає термін служби. Тому командування РФ намагається втримати хоч цих вояк.

Контрактниками маніпулюють, їх намагаються залякати. Командування розповідає військовим про те, що воювати буде нікому, а ті, хто вирішить піти, отримають зіпсовані характеристики в особових справах. Проте це, як зізнається окупант, не спрацьовує. Російські військові усе одно хочуть повернутися додому та не бояться погроз командування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ сліпому від народження чоловіку з ДЦП надіслали повістку у військкомат.

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