Повідомляється про те, що окупанти намагаються просуватися в бік Барвінкового.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Харкові не припиняються обстріли.

Про це повідомляє місцевий канал.

О 05:33 у Харкові було оголошено повітряну тривогу. Також повідомляється про те, що окупанти намагаються просуватися в бік Барвінкового. Йдуть запеклі бої.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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