Ворог втратив танк, три пункти боєпостачання та 15 гармат.

На одному з напрямків, на лівобережжі Херсонщини, поменшало на майже сотню російських окупантів та десятки одиниць техніки, в тому числі - кілька потужних гранатометів "Полум'я".

Як наголошують у Силах оборони півдня України, вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу зробив брехливу заяву про нібито успіхи окупантів на Херсонщині, у районі населеного пункту Кринки.

"Бравурний, але брехливий рапорт Шойгу, де він розповідав про "зачищені" Кринки, насправді був спробою виправдати, що сил та можливостей в окупантів на лівому березі наскреблось на одну спробу штурму. Знов зі значними втратами вони відступили", - запевняють у ЗСУ.

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Йдеться, що українські військові продовжують утримувати свої позиції, до відбиття атак готові та завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Зокрема, за минулу добу отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 98 окупантів, танк, 15 гармат та 16 одиниць автобронетехніки. Знищено чотири станкові гранатомети "Полум’я", три комплекти антен, станцію радіоелектронної боротьби, пункт управління БпЛА та три пункти боєпостачання.

Водночас окупанти намагаються максимально зібрати інформацію, тож посилили аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активізували артилерію.

За минулу добу сім разів загарбники вдарили з артилерії по Херсону. Обстріляли ще вісім населених пунктів правобережжя на Херсонщині, зокрема Білозерку, Станіслав, Понятівку, Велетенське, Ромашкове, Зеленівку, Антонівку та Берислав, а також Очаків - на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів поранено чотири цивільні особи. Пошкоджено шість багатоповерхівок, понад чотири десятки приватних будинків, дві адміністративні будівлі, крамницю, резервуар системи водопостачання, три гаражі, три газогони, лінії електропередач, близько десятка цивільних автомобілів.

Також ворог спробував активізувати авіацію: спрямував дві керовані авіабомби по Качкарівці та Саблуківці.

"Не припиняючи терор населення прифронтових регіонів Херсонщини, застосував 56 FPV-дронів, 14 ударних БпЛА "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 50 осколкових боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони, обстановка в морі залишається помірно спокійною. На бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває три кораблі РФ, в Азовському - один. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Бої за Кринки - останні новини

6 лютого 2024 року з'явилось відео, на якому було зафіксовано, як українські військовослужбовці підняли державний прапор Україн у Кринках на Херсонщині – на лівому березі Дніпра. Вже 20 лютого міністр оборону РФ Сергій Шойгу доповів російському президентові Володимиру Путіну, що цей населений пункт нібито перейшов під контроль загарбницьких військ. Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачистку плацдарму на лівому березі Дніпра. Однак у ЗСУ заявили, що це не відповідає дійсності.

На думку експертів ISW, готовність Кремля обговорювати наступ росіян в Україні може свідчити про впевненість влади РФ у перспективах окупантів та зусилля щодо підтримки власних наративів про війну з наближенням президентських виборів. Водночас не всі бойові перемоги, про які каже РФ, відповідають дійсності. Їхня мета створити враження, що окупаційна армія перемагає. Це має підвищити рейтинг президента РФ Володимира Путіна та деморалізувати Україну.

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