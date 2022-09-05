Це унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років.

Командування військових частин 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ проводить заходи примусового переведення особового складу строкової служби на контракт.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За наявною інформацією, командування військових частин 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ проводить заходи примусового переведення особового складу строкової служби на контракт, що унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років. Крім того, на зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначили в Генштабі, ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня стало відомо, що третій армійський корпус, який Росія почала перекидати в Україну, неукомплектований. Він являє собою "збірну солянку" з різношерстого зброду, непрофесійного та ненавченого. За даними військово-політичний оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, третій армійський корпус Росія почала формувати у травні, його чисельність повинна була становити 15 тис. осіб, проте у РФ не вийшло його укомплектувати.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк підтвердила інформацію про відмову воювати проти українців в деяких ворожих підрозділах.

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