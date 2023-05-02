Український контрнаступ може закінчитися масштабним успіхом, а може вирішити лише дуже обмежену частину завдань.

Ані українцям, ані тим більше росіянам, скоріше за все, не вдасться здобути перемогу у цьому календарному році. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Foreign Affairs.

За його словами, в межах підготовки до весняного контрнаступу західні партнери допомогли Україні навчити і оснастити озброєннями "близько дев'яти бригад", зокрема бронетанкових.

"Українці зараз мають можливості для наступу. Також у них є можливості для оборони, значно поліпшені в порівнянні з тим, що було всього рік тому. Я не хочу припускати, можуть вони чи не можуть провести наступальну операцію в найближчі тижні. Це буде залежати від них. Але вони готові атакувати або захищатися", – заявив генерал.

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Міллі вважає, що результат українського контрнаступу – це питання ймовірностей. Так, він допускає будь-який з можливих варіантів - значний успіх ЗСУ з повним обваленням російської оборони, частковий або обмежений успіх, а також є ймовірність не домогтися успіху.

"Тим не менш, я думаю, що ймовірність того, що будь-яка зі сторін досягне своїх політичних цілей (а війна – це політика з використанням виключно військових засобів), - я думаю, що це буде дуже складно, дуже складно. І, чесно кажучи, я не думаю, що це можливо в цьому році", – заявив Міллі.

Україна готує контрнаступ – що відомо

Раніше влада США заявила, що Україна отримала від партнерів все, що просила для контрнаступу. The New York Times вважає, що зараз єдиним стримуючим фактором для ЗСУ є погода – дощі та бездоріжжя.

Аналітики CNN відзначають, що є три серйозні чинники, які можуть перешкодити Україні домогтися успіхів у контрнаступі – ешелоновані лінії укріплень на російській стороні фронту, відсутність фактора несподіванки і перевага Росії в повітрі.

Водночас CNN констатує, що сама російська армія досить погано підготувалася до українського контрнаступу. Їй не вистачає боєприпасів, немає хорошого командування, а оборонні лінії росіян українці вже уважно вивчили за супутниковими знімками.

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