Дружина загарбника похвалила його за це, адже матір двох дітей - "ворог".

Російські загарбники жорстоко вбивають мирних українців та хизуються цим. Водночас російська пропаганда продовжує заперечувати звірства.

В новому перехопленні окупант зізнався у звірствах дружині, а та його похвалила.

Окупант розповів, що росіяни вбивають українських матерів на очах у дітей.

"Йшла мати з двома дітьми… Ну й що, наші вальнули її при дітях. Завалили…" – розповідає російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Звісно, вона вважається ...теж ворог".

При цьому обидва дивуються, що "місцеве населення озлоблене"

Раніше повідомлялося, як окупант у перехопленій СБУ розмові "злив" реальні втрати Росії в Україні.

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