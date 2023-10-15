Українські військові відбивають чисельні російські атаки одразу на кількох напрямках.

Російська окупаційна армія активізувалася на кількох ділянках фронту, однак українські війська відбивають ворожі атаки, проводять наступальні операції та виснажують росіян.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 57 бойових зіткнень з ворогом.

Так, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а на Бахмутському - 4 атаки ворога неподалік Кліщіївки та Андріївки.

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Крім того, на Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Загалом українські війська відбили тут понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку цієї доби Сили оборони успішно відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, а на Шахтарському - атаку росіян в районі північніше Приютного Донецької області.

Водночас, на Запорізькому напрямку окупанти тричі намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного, однак безуспішно.

За даними Генштабу, українська армія продовжує наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, а також наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

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Сьогодні триває шоста доба активних штурмів росіян в районі Авдіївки. Однак інтенсивність російських обстрілів та штурмів дещо знизилась за останню добу. Водночас, ворог продовжує й далі атакувати українські позиції.

Також росіяни намагаються прорватися до Куп’янська, обстрілюючи позиції українських військ з різних типів озброєння та здійснюючи "м’ясні штурми". Однак українські війська мають хороші мінні загородження та протитанкові рови, відтак ворог наразі не має жодних успіхів на цьому напрямку.

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