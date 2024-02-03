На цьому ж заводі росіяни ремонтують свою бронетехніку.

Російські окупанти організували виробництво безпілотнків на"Бердянському заводі жаток".

Як повідомляє партизанський рух АТЕШ, їхні партизани з тимчасово окупованого Бердянська передали, що окупанти організували виробництво дронів та ремонт бронетехніки на "Бердянському заводі жаток".

"Згідно з переданою інформацією, останнім часом надходить багато пошкодженої техніки із Запорізького напрямку, а виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу", - йдеться в повідомленні.

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"Ми продовжуємо спостереження за цим об'єктом, виявляючи слабкі сторони і недоліки. Наша мета - забезпечити припинення його функціонування", - заявили партизани.

Ситуація на Запорізькому напрямку

На цьому напрямку йдуть запеклі бої. При цьому ЗСУ продовжують там бити окупантів. На початку січня українцям показали, як здатні відпрацювати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS на полі бою. Їх роботу продемонстрували бійці Сил спеціальних операцій на Запорізькому напрямку. Вогонь направили по російському екіпажу ZALA, який намагався розвідати позиції ВСУ.

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