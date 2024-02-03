В Росії розстріляли пілота Ту-95, - ГУР

Поки під питанням, чи він вижив.

В Росії розстріляли командира бомбардувальника Ту-95 Стегачова Олега Сергійовича, який знаходиться в базі українського "Миротворця" та вважається військовим злочинцем, повідомило ГУР.

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