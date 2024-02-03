В Росії розстріляли командира бомбардувальника Ту-95, кажуть у ГУР / фото ГУР

В Росії розстріляли командира бомбардувальника Ту-95 Стегачова Олега Сергійовича, який знаходиться в базі українського "Миротворця" та вважається військовим злочинцем, повідомило ГУР. 