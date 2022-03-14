Попередньо повідомляється, що знищено сім будівель, ведуться пошуки.

Окупанти обстріляли адміністративні будівлі в Житомирській області, постраждали 4 людини.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє ДСНС.

"14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждали 4 особи та попередньо знищено 7 будівель, проводяться пошуки. Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що рано вранці 14 березня на столичній Оболоні снаряд влучив у 9-поверховий будинок.

В результаті попадання невідомого об'єкта сталося часткове руйнування сходової клітки з 1-го по 3-й поверхи та повністю зруйнований фасад будинку, також сталося загоряння в квартирах на 3-му і 4-му поверхах.

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