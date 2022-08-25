Людських втрат немає.

Російські окупанти нині обстріляли три громади в Сумській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

У Есманьській громаді, зазначив він, після 10:00 було зафіксовано 7 прильотів з міномету і близько 15:00 - чотири прильоти зі ствольної артилерії.

"Зноб-Новгородська громада: опівдні - 5 мінометних вибухів. Білопільська громада: після 18:40 - мінометний обстріл, 16 приходів", - констатував Живицький.

Людських втрат та руйнувань немає, додав він.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області зросла до 22 осіб.

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