Окупанти продовжують наступальну операцію у Східній операційній зоні.

Авіація окупантів за добу завдала понад 50 ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

Він зазначив, що за добу оперативно-тактична авіація російських окупантів завдала 48 ударів по об’єктах у Харківській і Донецькій областях та дальня авіація - п’ять ударів по об’єктах у Миколаївській та Одеській областях.

За його словами, противник продовжує наступальну операцію у Східній операційній зоні.

"Основна мета дій противника – повний контроль над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору до тимчасово окупованої території АР Крим", - наголосив він.

Мотузяник зазначив, що за добу найбільша активність окупантів спостерігалася на Донецькому і Слобожанському напрямках.

За його словами, ворог здійснює вогневий вплив фактично вздовж усієї лінії бойового зіткнення та намагається бити вглиб українських тилів.

Він наголосив, що ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та житлові райони українських міст ракетно-авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.

Як повідомляв УНІАН, окупанти завдали ракетний удар по Одеській області чотирма ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон".