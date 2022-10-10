На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Внаслідок нічної ракетної атаки по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро постраждали, серед них - одна дитина.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Цієї ночі російські терористи знову забрали життя мирної людини. Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким. Ще п'ятеро людей постраждали. Серед постраждалих - одна дитина, у якої порізи від уламків скла", - написав він.

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Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Удари по Запоріжжю: що відомо

Як відомо, останнім часом росіяни посили обстріли міста. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю зруйновано багатоповерхівку.

В ніч на 9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. Внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

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