Російська армія використовує звичну для себе тактику "випаленої землі".

Російські окупаційні війська продовжують стирати українські населені пункти з лиця землі. Одним із таких міст є Торецьк Донецької області.

Зараз місто, в якому, за даними з відкритих джерел, до повномасштабного вторгнення РФ проживали біля 30 тисяч людей, перетворилося на руїни. У бригаді "Хижак" при Департаменті патрульної поліції показали, як Торецьк виглядає сьогодні.

На кадрах не видно жодної вцілілої будівлі. Саме місто оповите димом, місцями можна побачити пожежі в напівзруйнованих багатоповерхівках.

"Місто у вогні, ворог посилює штурми. Російська армія використовує звичну для себе тактику "випаленої землі", приносячи по собі лише горе й руйнування", – прокоментували відео в МВС.

Зазначимо, що проєкт DeepState напередодні повідомляв, що у місті дуже хаотична обстановка. Ворожа піхота просочується в глибину Торецька і намагається ховатися і закріплятися по будинках. Сили Оборони докладають зусиль, щоб вибивати росіян, але з огляду на щільність забудови та кількість окупантів робити це важко.

Війна в Україні: важливі новини

Українські військові просуваються на території Курської області РФ. В Інституті вивчення війни повідомляють про прорив у трьох районах області. Зокрема, ктивізовано наступ у районі Леонідового, проведено атаку біля Пушкарного, на схід від Суджі.

Тим часом російські загарбники скоїли нові воєнні злочини. Ворог розстріляв двох полонених військових біля Времівки на Донеччині, повідомляє Офіс генпрокурора.

Раніше у DeepState заявили про страту трьох українських воїнів біля Нескучного Донецької області. Бійці здалися в полон, але росіяни зав'язали їм руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.

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