Супротивники вивезли тіла своїх вбитих у район аеродрому Чаплинка, скидали в котлован з автомобільними шинами й спалювали, зазначили в Міноборони України.

Російські окупанти на захоплених територіях змушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки та спалюють тіла своїх вбитих.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В повідомленні зазначається, що в тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових.

"Головна вимога: надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза. В разі відмови надати довідку - рашисти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура. Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію", - зазначає розвідка.

Також в повідомленні сказано, що після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка.

"На аеродрому підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцевим мешканці скаржаться на трупний запах", - повідомляє розвідка.

Також зазначається в повідомленні, що студенти Таврійського агротехнологічного університету ім. Моторного (Мелітополь) ігнорують запрошення на навчання від створеного окупантами керівництва Мелітопольського державного університету. При цьому близько 95% слухачів висловило бажання продовжити навчання якщо заклад буде підпорядкований Міністерству освіти України.

Нагадаємо, РФ вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних жителів, було багато жертв та постраждалих. Ворогові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні та сході нашої держави.

Збройні сили України давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 22 червня на нашій землі ліквідували близько 34 230 ворогів.

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