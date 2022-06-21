Супротивники вважають, що ЗСУ скоро можуть взяти їх у кільце, зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Російські окупанти говорять про можливе оточення з боку Збройних сил України.

В оприлюдненій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України перехопленій розмові "двоє рашистів обговорюють поточне становище на лінії фронту".

При цьому один з окупантів намагається з’ясувати, чи збираються їх міняти на передовій. Він зазначає, що боїться можливого оточення з боку ЗСУ.

"За відчуттями - скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися", - сказав він.

На запитання співрозмовника, хто прикриває тили окупантів, той відповів, що "силовики, алкаші". "Хорошого нічого немає", - додав окупант.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, і розпочалася повномасштабна війна. Захисники нашої держави давали гідну відсіч супротивникові.

У Генштабі Збройних сил України повідомляли, що станом на 21 червня на нашій землі знищили близько 34 100 окупантів та, зокрема, 1 496 ворожих танків.

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