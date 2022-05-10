В одному разі Україні доведеться вести перемовини з Росією, зазначив очільник Міністерства закордонних справ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що битва за Донбас буде вирішальною подією для подальшої динаміки війни з Росією.

Для української держави "картина перемоги - це концепція, що розвивається", розповів очільник Міністерства закордонних справ в інтерв’ю британській газеті Financial Times.

За його словами, у перші місяці війни перемога для України виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за завдані збитки.

Кулеба зазначив, що тепер, якщо українська сторона переможе в битві за Донбас, то вважатиме перемогою визволення решти територій, які опинилися під контролем РФ.

"Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті й виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемогою для нас у цій війні буде визволення решти наших територій", - сказав чиновник.

Міністр також повідомив, що якщо буде пролито надто багато крові, Києву, можливо, доведеться вести переговори з агресором, і до такого моменту хотілося б підійти з "найсильнішими картами".

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і цивільні. Супротивникові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів та заблокувати Маріуполь.

Лише в одному Маріуполі, за даними української влади, загинули понад 20 тисяч осіб.

Пізніше окупанти пішли у наступ на частині сходу нашої країни. Українські воїни давали супротивнику гідну відсіч. За даними Генштабу Збройних сил України, в нашій державі вже знищено понад 26 тисяч окупантів.

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