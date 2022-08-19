Супротивникам варто тікати, бо на всіх може не вистачити пакетів, зазначив спікер Одеської обласної військової адміністрації.

На Південному напрямку був ближній двобій між Збройними силами України та одним з підрозділів десантників Російської Федерації.

ЗСУ "наваляли" російським десантникам, розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні, опублікованому в його каналі в Telegram.

Речник ОВА порадив супротивникам тікати, оскільки на всіх може не вистачити пакетів.

"На Південному напрямку у двобої зійшлися знову - у ближньому двобої - наші Збройні сили та один з підрозділів так званих расєйських дєсантніков. Як ви думаєте, чия взяла? Абсолютно вірно - наші наваляли так званим голубим бєрєтам. Тікайте, хлопці, краще - тікайте. Бо пакетиків на всіх може не вистачити", - поділився Братчук.

Нагадаємо, війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники отримують гідну відсіч від нашої армії.

Журналіст Роман Цимбалюк дізнався, що у Росії через величезні втрати вирішили реформувати повітряно-десантні війська. За його даними, фактично мова йде про скорочення.

Станом на 19 серпня на українській землі вже знищили 44 700 супротивників та багато ворожої техніки, зокрема, 1 899 танків.

Вас також можуть зацікавити новини: