На нашій землі ліквідовано ще десять ворожих танків.

За добу українські воїни знищили 400 окупантів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 44 700 (+400) осіб ліквідовані, танків - 1 899 (+10) одиниць, бойових броньованих машин - 4 195 (+16) од., артилерійських систем - 1016 (+6) од., РСЗВ / MLRS - 266 (+1) од., засоби ППО - 141 (+5) од., літаків - 234 (+0) од., вертольотів - 197 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2), крилаті ракети - 190 (+0), кораблі / катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн - 3 130 (+69) од., спеціальна техніка - 94 (+1)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Наша армія дає гідну відсіч окупантам. Станом на 18 серпня на нашій території знищили близько 44 тис. 300 ворогів.

Вас також можуть зацікавити новини: