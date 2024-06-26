Українські підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка.

Росіяни продовжують спроби наступу, але заява Міністерства оборони Росії щодо захоплення села Парасковіївка Донецької області абсолютно не відповідає дійсності. Про це сказав представник прес-служби 79-ої Окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський в ефірі телемарафону.

Про захоплення цього села, розташованого між Вугледаром і руїнами Мар'їнки агресор повідомляв ще 7 червня.

"Міністерство вбивств (Міноборони РФ - УНІАН) Росії традиційно бреше", - наголосив він

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Дрималовський сказав, що українські підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка і "досі дуже міцно тримаються за ці позиції".

"Фактично село зруйноване, там немає жодної цілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають це село снарядами, мінами, б’ють авіабомбами, але десантники 79-ки досі перебувають у Парасковіївці", – зазначив він.

Битва за Донбас: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, на Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою, кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка. 14 атак успішно відбили Сили оборони, тривають бої в районі Красногорівки.

Також ми розповідали, що ЗСУ вибили окупантів з мікрорайону "Канал" в Часовому Яру. Раніше ЗС РФ намагалися обійти його з флангів та атакувати напряму.

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