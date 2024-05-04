Українська винахідливість загнала ворожі кораблі на дальню морську базу.

У Чорному морі через загрозу знищення кораблів Росії доводиться використовувати підводні носії крилатих ракет.

Про це сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. За його словами, ворог має три таких підводні носії, кожен з яких має до чотирьох ракет, тобто сумарно "це до 12 ракет в них може бути залп".

При цьому він додав, що серед останніх трьох підтверджених фактів застосування "Калібрів" за більш ніж півроку, два з них були запущені з підводних човнів. "Ворог розуміє, що вивести в акваторію надводні кораблі дуже небезпечно, тому він винайшов єдиний спосіб хоч якось застосовувати морські платформи – самі носії підводні. Проте тактико- тактичні характеристики тих ракет, які вони використовують – "Калібри", не є насправді тими, які гарантують ураження 100%. 5 із 6 останніх ракет було збито. Принагідно вони частіше застосовують мобільні платформи саме наземні, в першу чергу "Іскандер" або протикорабельні системи "Бал" і "Бастіон", а це ракети "Онікс" та Х-35", - розповів Плетенчук.

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Він відмовився розкривати деталі щодо способу і засобів протидії, бо це завжди і є частиною змагання винахідливості і технологій з ворогом. При цьому підкреслив, що під час війни, особливо на морі, Україна показала достатньо високий рівень винахідливості, бо фактично ворог вимушений ховатися на своїй дальній морській базі. "Ми не можемо розкривати подробиць щодо способів знищення ворожої техніки, особливо, коли таких прецедентів на разі ще не було. Один з носіїв було знищено безпосередньо під час докового ремонту. Я завжди наголошую, що підводний човен не живе під водою як Губка Боб. Він все ж перебуває в пункті базування в надводному положенні і звісно, що в цей момент він така ж ціль, як і решта надводних кораблів", - наголосив Плетенчук.

Знищення кораблів Чорноморського флоту РФ

Від початку повномасштабної війни Україна знищила ряд кораблів Чорноморського флоту РФ. Зокрема, було знищено підводний човен "Ростов-на-Дону", який був носієм ракет "Калібр".

Загальні морські втрати РФ на 26 березня 2024 року становили 26 кораблів/катерів і одну субмарину.

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