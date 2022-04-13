Сергій та Люба вісім років вирощували на передовій фрукти, ягоди та квіти

Подружжя Сергій та Люба всі вісім років жили під постійними обстрілами у Верхньоторецькому Донецької області. Їм довелося виїхати з неходячою мамою та хворим котом після початку повномасштабної війни Росії проти України, тому що російські війська бомбили населений пункт.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Подружжя вирощувало на передовій овочі, ягоди, фрукти, але насамперед – квіти. Допомагали солдатам та ніколи не сумнівалися в перемозі.

"З літака скидали бомби. Було таке, що три літаки залетіли й по ряду бомбардували все село. Там були такі воронки, що, за словами зятя, три КАМАЗи помістяться", - розповідає жінка

Люба згадує, як три роки всім селищем відбудовували школу, а російські військові її просто розбомбили.

Їдучи з дому, жінка взяла з собою фотографії, на яких зображені її прекрасні квіти.

З Верхньоторецького вони виїжджали разом з сусідами під авіаударами. Кілька кілометрів під обстрілами несли маму Сергія, яка не може ходити. У Вінницьку область добиралися автобусом, поїздом, а потім на авто. Оселилися вони в будинку, попередніх власників якого не стало кілька років тому. Місцеві жителі допомагають родині.

"Несуть все люди мішками капусту, картоплю, овочі, а також домашню консервацію, одяг несуть, молоко – всі допомагають", - розповідає Люба.

Біля нового будинку Люба вже посадила розсаду, розчищає поле від торішньої кукурудзи та готується до весняних робіт.

Як раніше повідомляв УНІАН, мешканки Ірпеня Таня і Леся під обстрілами пекли хліб при світлі ліхтариків, щоб нагодувати тих, хто мимоволі став заручником російських військових. Жінки працювали до тих пір, поки були інгредієнти.

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